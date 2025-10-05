Аэропорт Берлина восстановил работу после кибератаки за две недели

Международный аэропорт Берлина полностью восстановил работу своей регистрационной системы спустя две недели после кибератаки на поставщика услуг регистрации и посадки пассажиров. Об этом сообщило агентство DPA .

Сбой произошел 19 сентября и затронул несколько европейских аэропортов, включая берлинский. Причиной стала хакерская атака на компанию Collins Aerospace, которая обеспечивает работу систем регистрации. Из-за этого аэропорт временно перешел на ручное оформление пассажиров.

Центральную систему Collins Aerospace подключили к сети, и обслуживание теперь проходит в штатном режиме.

В Германии задумались о плане борьбы с подозрительными дронами. Главным пунктом плана станет разрешение сбивать дроны в случае непосредственной угрозы.