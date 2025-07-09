Аэропорт Геленджика возобновит работу в ближайшее время

Аэропорт Геленджика готовится возобновить прием и выпуск рейсов впервые с 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.

Специалисты Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения признали, что в аэропорт и из него можно безопасно летать.

В 2021 году завершили строительство нового терминала, который должен был вдвое увеличить пропускную способность аэропорта, но ввести его в эксплуатацию не успели — с 24 февраля 2022 года воздушная гавань прекратила работу из соображений безопасности.

Билеты на рейсы в Геленджик и из него начнут продавать после официального открытия.

В январе в интернете появились вакансии для аэропортов в Краснодарском крае. Управляющая компания объяснила это необходимостью сохранять комплект, компетенции и навыки работников на случай открытия.