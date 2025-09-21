Рейс SU5803 из Владивостока в Москву, который выполняет авиакомпания IFly по программе «мокрого» лизинга, 21 сентября задерживается по техническим причинам. Об этом сообщил «Аэрофлот» .

Пассажирам обеспечили обслуживание согласно правилам России: всем желающим предлагают размещение в гостинице, а также питание и напитки на время ожидания вылета.

Ранее лондонский аэропорт Хитроу сообщил об усранении техпроблем с регистрацией. Вместе с авиакомпаниями удалось сохранить выполнение большинства рейсов, однако восстановление системы еще продолжается. Пассажирам рекомендовали приезжать в аэропорт заранее: за три часа до вылета дальнемагистральных рейсов и за два часа — внутренних