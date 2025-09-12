«Аэрофлот» рассказал о возврате денег за отмену рейсов в Пулково и Калининград

Пассажирам отмененных рейсов «Аэрофлота» из-за вынужденной корректировки из/в аэропортов Пулково и Калининграда доступно переоформление на последующие рейсы или возврат стоимости билетов. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

В компании отметили, что переоформить билеты на доступные рейсы можно на официальном сайте через форму обратной связи, в офисе продаж или контакт-центре у агентов.

Вернуть деньги можно дистанционно, без прямого обращения в кассы в аэропорту. Для этого необходимо на сайте «Аэрофлота» подать онлайн-заявку через форму обратной связи.

В пресс-службе напомнили, что возврат денежных средств за приобретенные у агентов и агрегаторов билеты в офисах продаж и кассах «Аэрофлота» не осуществляется.

Ранее «Аэрофлот» и авиакомпания «Россия» скорректировали расписание из-за атаки дронов в Ленинградской области.