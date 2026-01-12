«Аэрофлот» отменил 11 рейсов в аэропорт Краснодара и из него из-за снегопада

В понедельник авиакомпания «Аэрофлот» отменила 11 рейсов в аэропорт Краснодара и из него из-за ограничений в регламенте работы воздушной гавани и снегопада. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Перевозчик уточнил, что отменили рейсы SU2926 Краснодар — Екатеринбург, SU614/615 Краснодар — Ереван — Краснодар, SU1257 Краснодар — Москва, SU1265 Краснодар — Москва, SU 1208/1209 Москва -Краснодар — Москва, SU1156/1157 Москва — Краснодар — Москва и SU1108/1109 Москва — Краснодар -Москва.

В Telegram-канале Росавиации добавили, что аномальный снегопад продолжает оказывать влияние на работу воздушного транспорта в ряде регионов страны.

Специалисты Росавиации держат работу аэропорта Краснодар на особом контроле. В главном городе Кубани ливневый снег.

Для обеспечения безопасности полетов аэропорт приостановил обслуживание рейсов предварительно до 18:00», — добавили в агентстве.

Ранее аэропорт Пулково опроверг слухи в СМИ, что самолет при выходе на взлетно-посадочную полосу якобы застрял в сугробе.