«Аэрофлот» может восстановиться за 7 дней после кибератаки

Киберэксперт Оганесян: систему «Аэрофлота» могут восстановить за неделю

Восстановление информационной системы «Аэрофлота» может продлиться до недели, если хакеры не добрались до резервных копий. Об этом «Известиям» сообщил основатель сервиса мониторинга даркнета и разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян.

По его словам, если у «Аэрофлота» есть бэкап-системы, то восстановление займет от двух дней до недели. В противном случае потребуются многие месяцы.

Директор департамента киберрасследований T.Hunter Игорь Бедеров оценил сроки работ восстановления работоспособности систем «Аэрофлота» в два месяца.

«Если пренебречь восстановлением архивов и ориентироваться на текущие перелеты, в указанные сроки можно уложиться», — отметил он.

В среднем восстановление от кибератаки занимает от нескольких недель до полугода, добавил аналитик отдела мониторинга информационной безопасности «Спикател» Алексей Козлов.

«Полная стабилизация может затянуться до одного года, если резервные копии недоступны и инфраструктура разрушена», — заключил специалист.

Ранее хакеры заявили, что уничтожили IT-инфраструктуру «Аэрофлота». По их оценке, для восстановления понадобятся десятки миллионов долларов.