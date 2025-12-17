Адвокат Запоточный напомнил о штрафах за украшение подъезда гирляндой и елкой

В предновогодней суете легко забыть о правилах поведения. Однако, несмотря на всеобщую радость и веселье, за нарушения закона в праздничные дни могут последовать штрафы или даже более серьезные последствия. Подробнее рассказал адвокат Игорь Запоточный в беседе с KP.RU .

По словам эксперта, под запретом — размещение гирлянд и елок в общественных местах, например на лестничных клетках или у входных дверей. Такая мера связана с правилами противопожарной безопасности.

«Любителям новогодней красоты грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей. А если из-за возникшего пожара пострадало имущество или чье-то здоровье, то штраф вырастает до 40-50 тысяч рублей», — предупредил специалист.

Он также добавил, что в данном случае нарушителя могут обязать полностью компенсировать ущерб. Кроме того, в некоторых случаях предусмотрена и уголовная ответственность.