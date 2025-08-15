Адвокат указал на недоработку идеи введения штрафов за измену в плане доказательств

Адвокат Ярахмедов о штрафах за измену: доказать неверность нужно законным путем

Идея введения штрафов за супружескую измену нацелена на укрепление морали и ответственности среди россиян. Но реализация предложения достаточно сложная, так как доказательства нужно собирать законным путем. Об этом в комментарии 360.ru заявил адвокат Саид Ярахмедов.

Он пояснил, что доказательствами измены могут стать фотографии, аудио- и видеозаписи, переписка в социальных сетях и мессенджерах, бронирование гостиниц, а также показания свидетелей.

«Но важно учитывать, что сбор таких доказательств должен происходить законным путем. Несанкционированное прослушивание телефонных разговоров или к доступ частной переписке нарушают права на частную жизнь и конфиденциальность», — заявил Ярахмедов.

Адвокат пояснил, что в таких случаях россиянам, которые подозревают супругов в измене, нужно нанимать детектива: он проведет расследование с соблюдением всех законодательных норм. Собранные таким образом доказательства в неверности должны носить объективный и бесспорный характер, чтобы суд принял их к рассмотрению.

«Важно убедиться, что факт измены действительно был, а не является результатом ошибочного толкования или предвзятым мнением», — добавил юрист.

Ярахмедов подчеркнул, что инициатива требует проработки как предоставления доказательств, так и защиты подозреваемого в супружеской неверности. Кроме того, штраф должен получать тот из супругов, который стал жертвой обмана.

С предложением ввести денежное наказание за супружескую измену выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он напомнил, что в Советском Союзе неверных супругов привлекали к уголовной ответственности.

Также общественник предложил взимать штрафы с родителей, уходящих из семей с детьми, чтобы повысить ответственность за воспитание подрастающего поколения.