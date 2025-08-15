В России захотели штрафовать супругов за измены и уход из семьи

Бородин призвал ввести в России штрафы за измену в браке и уход из семьи

В России нужно начать штрафовать за измену в браке и уход из семьи. Об этом 360.ru заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Общественник напомнил, что во время СССР заводили уголовные дела за измену.

«К нам на прием приходят женщины и одинокие папы. Недавно пришел отец с семью детьми, там жена ушла и не хочет больше принимать никакого участия. Мы хотим установить административную ответственность, если ушел муж или убежала жена. Ставим вопрос, чтобы платили штраф — 50 тысяч рублей за каждого брошенного ребенка», — сказал он.

Бородин добавил, что в настоящее время семейные ценности обесценили, нет системных наказаний.

«Конкретно и четко — суд установил, что развод по твоей вине — несешь ответственность за детей и должен полноценно обеспечивать их до 18 лет. Наша задача — спасти детей. К сожалению, некоторые семьи разводят нищету. Есть очень большие семьи, когда видим, что ребенок скитается на улице, это неправильно. Должна быть ответственность», — отметил общественник.

Что конкретно будет считаться изменой и как именно предполагается доказывать факт супружеской неверности, Бородин не уточнил.

Ранее адвокат Виктория Данильченко заявила, что супруги не могут лишить друг друга имущества за измену.