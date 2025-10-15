Адвокат Трунов выступил за легализацию использования ИИ судьями для снижения рабочей нагрузки

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в интервью ИА НСН выступил за легализацию использования искусственного интеллекта судьями для снижения их рабочей нагрузки.

Ранее «Коммерсант» сообщил о первом случае, когда адвокаты оспорили решение Ейского горсуда, предположив использование ИИ при его вынесении. Защита отметила необычные формулировки в приговоре.

Трунов подчеркнул, что сегодня использование ИИ не регулируется законом и, следовательно, не запрещено. Он считает необходимым регламентировать его применение для упрощения работы судей, так как большая часть решений однотипна.

«Главное, чтобы решение суда было законно и обоснованно», — заявил он.