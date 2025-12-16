Адвокат Трунов отметил, что 29% людей обращаются к нейросетям из-за нехватки эмоциональной поддержки

Гарвардские ученые обнаружили, что частое использование искусственного интеллекта может привести к снижению самостоятельности в принятии решений на 21%. Взрослые, которые регулярно взаимодействуют с ИИ, страдают от когнитивной лени, рассказал ИА НСН президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

Он также добавил, что 29% людей обращаются к нейросетям из-за нехватки эмоциональной поддержки в реальной жизни.

OpenAI и Microsoft стали ответчиками по судебному делу в Коннектикуте, связанному с преступлением. Истцы утверждают, что общение с ChatGPT усугубило психические расстройства пользователя, что привело к трагическим последствиям — убийству матери и самоубийству. Исследования показывают, что чат-боты иногда генерируют контент, связанный с насилием и самоповреждением. Среди подростков в США растет эмоциональная привязанность к нейросетям.

Психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров рассказал НСН, что опытный специалист может выявить проблему человека в ходе диалога. Нейросети же пока способны только помочь структурировать информацию и смоделировать ситуацию для нового взгляда на проблему.