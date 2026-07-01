Адвокат Швырева рассказала, как добиться встреч с ребенком после развода

Председатель московской коллегии адвокатов «Швырева и партнеры» Надежда Швырева в беседе с сайтом Lenta.ru перечислила способы, которые помогут родителю, живущему отдельно, добиться встреч с ребенком.

По словам адвоката, сначала следует попытаться договориться с бывшим партнером. Нужно фиксировать нарушения и вести переговоры письменно. Переписка в мессенджерах или на электронной почте станет доказательством в суде. Если компромисс найден, рекомендуется оформить нотариальное соглашение о порядке общения, в котором прописать дни, часы, место встреч, ночевки, каникулы и видеозвонки, отметило ИА НСН.

К тревожным сигналам Швырева отнесла отказ пускать ребенка без объяснений, постоянные переносы встреч по «уважительным причинам» и блокировку контакта с ребенком. В таких случаях адвокат посоветовала собирать доказательства: переписку, записи, показания свидетелей, фиксировать случаи, когда ребенка не возвращали вовремя. Параллельно следует подать заявление в органы опеки по месту жительства ребенка.

Если досудебное урегулирование не сработало, Швырева рекомендовала подавать иск об определении порядка общения с ребенком в районный суд. В иске необходимо максимально конкретизировать график общения: дни недели, время, место, порядок передачи, праздники, выезд в отпуск. Суд обязательно привлечет орган опеки, учтет возраст ребенка, привязанность к родителям и при наличии мнение ребенка старше десяти лет.

После вступления решения суда в силу необходимо получить исполнительный лист и передать его приставам, которые обязаны контролировать соблюдение графика и фиксировать нарушения. За неисполнение решения суда предусмотрена административная ответственность в виде штрафа или исполнительского сбора.

При систематическом игнорировании можно обратиться в суд с требованием о передаче ребенка. Эксперт отметила, что эта норма применяется редко, но может быть использована как рычаг давления.