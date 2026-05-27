Адвокат Шапенко напомнил, что родственники умершего пенсионера могут претендовать на невыплаченную часть пенсии

Родственники умершего пенсионера могут претендовать на невыплаченную часть пенсии и дополнительные выплаты к ней. В некоторых случаях возможно получение остатка накопительной пенсии. Об этом рассказал адвокат Владимир Шапенко, его слова привел сайт «Ридус» .

«Накопительная пенсия представляет собой добавку к основной страховой пенсии. Остаток средств можно наследовать, если человек оформил срочную выплату накоплений», — пояснил Шапенко.

Эксперт уточнил, что начисленная, но не выплаченная пенсия может быть получена нетрудоспособными членами семьи, которые проживали вместе с усопшим. В случае с военными пенсионерами средства передаются членам семьи, организовавшим похороны, независимо от наследственного процесса.

Информацию о наличии пенсионных накоплений можно узнать в Социальном фонде или в негосударственном пенсионном фонде. Если накопления включали материнский капитал, то правопреемниками могут стать только супруг или дети покойного.