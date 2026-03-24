Адвокат Шакина порекомендовала подготовиться финансово перед разводом

Адвокат Виктория Шакина в беседе с NEWS.ru подчеркнула важность создания финансовой подушки безопасности для супругов, планирующих развод. Она также отметила, что необходимо заблаговременно решить вопрос с жильем.

Шакина объяснила, что развод — это длительный процесс, который может сопровождаться спорами о детях и имуществе. В такой ситуации общий бюджет перестает быть общим, поэтому важно заранее позаботиться о финансовом обеспечении, соответствующем вашим потребностям.

Если дальнейшее проживание с супругом в одной квартире невозможно, следует заранее найти новое жилье: снять квартиру или договориться с друзьями или родственниками. «Уйти всегда сложнее, чем остаться, но часто это единственный правильный и безопасный выход», — добавила адвокат.