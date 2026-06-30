Адвокат Шакин объяснил, что для успешного взыскания долгов через суд необходимо иметь правовые основания

Адвокат Виталий Шакин объяснил, что для успешного взыскания долгов через суд необходимо иметь правовые основания и доказательства. Об этом написали «Известия» .

По словам эксперта, основанием для взыскания часто служат договоры, расписки или другие документы, а также акты государственных или муниципальных органов. Важно, чтобы между сторонами существовало обязательство, которое должник не выполнил.

Виталий Шакин подчеркнул, что письменные документы имеют основное значение для подтверждения обстоятельств дела. Это могут быть договоры, расписки, акты, чеки, квитанции, банковские выписки и медицинские документы. Показания свидетелей также могут использоваться в качестве доказательств.

Эксперт отметил, что срок исковой давности по общему правилу составляет три года с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Чаще всего граждане обращаются в суд по спорам о возврате долгов по распискам и договорам займа, взыскании алиментов, возмещении имущественного ущерба и компенсации морального вреда. Если ответчиком выступает организация, то распространенными являются требования о возврате денег за некачественные товары или услуги, взыскании страхового возмещения и возмещении вреда, причиненного действиями организации или ее работников.