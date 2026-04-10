Адвокат Салигова посоветовала запрашивать выписку из ЕГРН, чтобы не потерять деньги при покупке земельного участка

При приобретении земельного участка можно столкнуться с рисками, способными привести к срыву сделки. Однако, как сообщает РИАМО , адвокат Адвокатской палаты Московской области и медиатор Центра юридической помощи и медиации МТПП Макка Салигова поделилась рекомендациями, как их избежать.

В первую очередь она советует запросить у продавца выписку из ЕГРН. Этот документ поможет убедиться в отсутствии обременений на участок, уточнить вид разрешенного использования земли, узнать собственника и историю перехода прав на объект.

Кроме того, стоит проверить продавца через открытые базы судов и приставов, например, через Картотеку арбитражных дел, ГАС «Правосудие» и базу ФССП. Это позволит выяснить, не идет ли в отношении владельца судебный спор, отметила газета «Петербугский дневник».

«За 15 минут невозможно провести полную юридическую проверку, однако базовый минимум для сделки вполне реален», — отметила Салигова.

Также важно убедиться в действительности паспорта продавца, что можно сделать через сервис МВД. Она предостерегла от поспешности при покупке и призвала внимательно изучать все документы, так как торопливость может обойтись покупателю в миллионы рублей и потерю недвижимости.