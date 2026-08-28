Адвокат рассказал, при каких займах у должника заберут единственное жилье

Юрист Алибекова: должник может потерять единственное жилье, если оно в залоге

Россиянам следует оценивать потенциальные риски при оформлении сделок, где фигурирует слово «залог». Этот тот случай, когда по долгам у гражданина могут забрать даже единственное жилье, рассказала агентству «Прайм» адвокат, руководитель корпоративной практики АБ «Соколов, Трусов и партнеры» Асият Алибекова.

Самый опасный и распространенный миф среди заемщиков в России — иммунитет единственного жилья. Только вот из этого правила есть три исключения. Два из них — ипотека и кредит под залог недвижимости.

«Отдельная история, о которой редко говорят вслух, — заем у физического лица под залог недвижимости. С юридической точки зрения закон такие сделки не запрещает. У частного кредитора появляется ровно тот же объем прав, что и у банка», — пояснила адвокат.

Россияне могут пребывать в иллюзии неформальности, воспринимая такой заем договоренностью «по-соседски». Только вот Росреестр регистрирует именно залог.

Ранее ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута советовал не торопиться с заявкой на ипотеку до официального релиза Центробанка.