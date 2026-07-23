Ипотечный брокер Ракута призвал не спешить с заявкой на ипотеку до решения Центробанка

Ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута в интервью URA.RU рассказал, что ожидать значительного снижения ставок по ипотеке после заседания Центробанка не стоит. По его мнению, ставка либо останется неизменной, либо снизится на 0,25 пункта, что не окажет глобального влияния на рыночную ипотеку.

Ракута рекомендует дождаться официального релиза ЦБ, чтобы зафиксировать возможные изменения. Он отмечает, что льготных программ по ипотеке почти не осталось, и единственная интересная программа на федеральном уровне — семейная ипотека, условия которой могут быть ужесточены с 1 октября.

Эксперт также говорит о субсидированной ипотеке, которая не привязана к количеству детей и предлагает разные условия у застройщиков и банков. Например, предложение от конкретного застройщика может предусматривать ставку 5% на три-четыре года, после чего ставка станет рыночной.

На вопрос о том, что выгоднее — новостройка или «вторичка», Ракута отвечает, что с точки зрения покупки недвижимости выгоднее вторичное жилье, так как оно сейчас стоит дешевле по стоимости квадратного метра. Однако, как только ставки на вторичное жилье станут приемлемыми для рынка, стоимость квадратного метра «вторички» также скорректируется.

В заключение эксперт отмечает, что рефинансирование ипотеки имеет смысл, если разница между текущей ставкой и предлагаемой банками составляет более 2%. В остальных случаях дополнительные расходы на оценку и страхование делают рефинансирование нецелесообразным.