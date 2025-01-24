Адвокат рассказал о подводных камнях онлайн-переводов при покупках

Оплата за покупки на рынках и в небольших магазинах при помощи онлайн-перевода может повлечь за собой некоторые последствия. Об этом агентству «Прайм» рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

По словам юриста, определить, что этот перевод был сделан в счет уплаты за товары или услуги, невозможно.

«Следовательно, не исключено, что это добровольное денежное пожертвование», — отметил он.

При этом, нельзя быть уверенным в том, на что пойдут переведенные средства. Возможно, они пойдут в доход продавца, но нельзя исключать того, что эти средства могут перевести преступникам-террористам. При этом, по мнению Миронова, у покупателя есть риск оказаться в числе пособников терроризма, а это грозит уже уголовным наказанием сроком до 10 лет тюрьмы.

Однако адвокат успокоил, что, скорее всего, правоохранители не станут отправлять на скамью подсудимых того, кто совершил разовую покупку без задней мысли. Но риск потерять время и нервы на объяснения, по мнению эксперта, все же есть.

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