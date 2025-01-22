Россиянам рассказали, как распознать фейковые банковские приложения

Фальшивые мобильные приложения банков могут встречаться на любых смартфонах, но по внешнему виду и функционалу их трудно отличить от оригинальных версий. Об этом РИА «Новости» заявили в центре цифровой экспертизы Роскачества.

По словам экспертов, мошенники, которые обманывают владельцев iPhone, пользуются тем, что на операционной системе iOS сейчас нет официальных мобильных приложений популярных банков. Аферисты создают подделки, через которые обманывают пользователей. Россияне, которые пользуются смартфонами на Android, могут попасться на уловки злоумышленников из-за своей невнимательности.

Чтобы не стать жертвой обмана, нужно научиться «действовать на опережение» и распознавать фейковые приложения.

«Главное, что нужно знать о фальшивых банковских приложениях — у них мало отзывов, и большинство из них отрицательные. Кроме того, фейковое приложение имеет схожий дизайн, имитирующий официальный банк, а логотип приложения может быть идентичным», — сказали в Роскачестве.

Кроме того, в названии фальшивого мобильного приложения банка могут встретиться ошибки или лишние слова.

Мошенники могут украсть личные данные человека, который воспользуется неофициальным приложением — при авторизации человеку на телефон может прийти смс с кодом, введя который аферисты могут заполучить доступ к аккаунту на «Госуслугах».

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил о том, что в 2025 году ожидается усиление мошенничества с использованием искусственного интеллекта (ИИ).