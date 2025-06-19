«Страховые должны заинтересоваться». Автоюрист предложил защиту от подстав на дороге

В Госдуму внесут законопроект, предусматривающий наказание за организацию подставных аварий для вымогательства денег за причиненный ущерб. Депутаты назвали действующие меры наказания не работающими и потребовали усовершенствования. О ситуации с наказанием за мошенничество со страховыми компаниями 360.ru рассказал судебный автоэксперт, автоюрист Дмитрий Славнов.

Он отметил, что законопроект очень своевременный и он «двумя руками поддерживает депутатов», потому что мошенники снова активизировались на рынке автострахования.

«В такое сложное время для страны еще и пытаться обманывать народ, вот эти мошенники чем занимаются. Поэтому для них необходимо ужесточать закон и как-то с ними бороться, каким-то радикальными мерами, то есть мерами больше тех, чем они есть», — заявил автоюрист.

Славнов отметил, для мошенников необходимо ввести уголовную ответственность — как для самих автоподставщиков, так и для должностных лиц, участвующих в мошеннической схеме.