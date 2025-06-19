«Страховые должны заинтересоваться». Автоюрист предложил защиту от подстав на дороге
Автоюрист Славнов: в выявлении мошенников должны заинтересоваться страховщики
В Госдуму внесут законопроект, предусматривающий наказание за организацию подставных аварий для вымогательства денег за причиненный ущерб. Депутаты назвали действующие меры наказания не работающими и потребовали усовершенствования. О ситуации с наказанием за мошенничество со страховыми компаниями 360.ru рассказал судебный автоэксперт, автоюрист Дмитрий Славнов.
Он отметил, что законопроект очень своевременный и он «двумя руками поддерживает депутатов», потому что мошенники снова активизировались на рынке автострахования.
«В такое сложное время для страны еще и пытаться обманывать народ, вот эти мошенники чем занимаются. Поэтому для них необходимо ужесточать закон и как-то с ними бороться, каким-то радикальными мерами, то есть мерами больше тех, чем они есть», — заявил автоюрист.
Славнов отметил, для мошенников необходимо ввести уголовную ответственность — как для самих автоподставщиков, так и для должностных лиц, участвующих в мошеннической схеме.
«Где-то и штрафы у нас уже отстают, и закон где-то отстает. Поэтому да, под реалии жизни нужно подводить. Они (мошенники — прим. ред.) получают миллионы, а штрафы минимальные. Или уголовная ответственность может быть условной. Поэтому и наказание должно быть соизмеримо», — высказался Славнов.
Автоюрист заявил, что в выявлении мошенников должны быть заинтересованы страховые компании. Возможно, стоит создать «кнопку доверия», нажав на которую граждане могут заявить о подозрении в мошенничестве. Но итоговую проверку должны проводить страховые компании, по итогам которой вносить водителей, уличенных в мошенничестве, в базу неблагонадежных.
«Главное, чтобы страховые компании были этим заинтересованы. <…> Зато и страховая компания плюс собственная безопасность понимает и видит вот этого асоциального водителя. И в базу данных он уже попал. Да даже не машина, а водитель, чтобы и водителя дальше не страховать, чтобы по рукам ему ударить. И машина встала в блэклист», — пояснил свою идею Славнов.