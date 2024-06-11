Адвокат Панфилов: туроператоры могут осуществлять мошеннические схемы с заселением в отели низкого качества

Турагентства с сомнительной репутацией могут прибегать к мошенническим схемам с заселением в отели низкого качества. Об этом сообщил адвокат Алексей Панфилов в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, в таких случаях туристу практически перед самим выездом сообщают, что бронь отменили, аргументируя это овербукингом. В итоге клиенту предлагают другой отель, чтобы отпуск все же состоялся, однако гостиница не будет соответствовать заявленным характеристикам.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, туристу стоит самостоятельно проверить статус брони по номеру индивидуальной заявки, отметил Панфилов.