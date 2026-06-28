Адвокат объяснил, за какие эмодзи можно получить штраф

Адвокат Ключко: для суда важен не сам эмодзи, а контекст его использования

В российской судебной практике уже есть решения, принятые на основании эмодзи, оставленных пользователями. Об этом рассказал руководитель филиала «Ключко, Ландау и партнеры» адвокат Антон Ключко, его процитировала «Газета. Ру». .

Юрист подчеркнул, что важен не сам эмодзи как таковой, а контекст его употребления.

Ключко напомнил, что в 2023 году Пятнадцатый апелляционный Арбитражный суд счел поднятый вверх большой палец в переписке равносильным подписи под дополнительным соглашением. За такой же значок под видео экстремистского характера суд в феврале 2026 расценил как публичное оправдание экстремистских действий и назначил штраф в 30 тысяч рублей.

Весной жителя Ростова-на-Дону привлекли к административной ответственности за эмодзи оскорбительного характера под видео с российской военной техникой.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что эмодзи после грубой фразы могут признать частью оскорбления.