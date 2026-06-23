Адвокат Некрасов не исключил постановки певца Юкавского на учет в психдиспансере

Заслуженного артиста России, оперного певца Германа Юкавского могут поставить на учет в психдиспансере после того, как он спрыгнул с моста в Москве. Об этом сообщил адвокат, кандидат юридических наук Андрей Некрасов в беседе с «Вечерней Москвой» .

Юкавский спрыгнул с моста на Болотной набережной и собирался переплыть реку. Очевидцы утверждали, что он был пьян и вел себя агрессивно.

Андрей Некрасов отметил, что если врачи решат, что мужчина представляет опасность для общества или самого себя, то его могут поместить на принудительное лечение без согласия. В лучшем случае его могут отпустить после нескольких дней в стационаре, но при этом поставить на учет и обязать регулярно проверяться в психбольнице.

Однако адвокат Даниил Лунев считает, что Юкавского не будут ставить на учет. По его мнению, поступок певца могли воспринять как попытку суицида, и в таком случае человека в первую очередь везут в психдиспансер. Если же врачи решат, что у него нет суицидальных наклонностей, его отпустят.

Для постановки на учет, по словам адвоката, необходимо сначала определить диагноз.