Адвокат не исключила победу Долиной в суде

Московский суд при рассмотрении резонансного дела о квартире в Хамовниках может принять решение в пользу певицы Ларисы Долиной, а не покупательницы Полины Лурье. Об этом Газете.Ru заявила адвокат Нина Еременко.

Она объяснила, что суд назначил повторную психолого-психиатрическую экспертизу. Юрист назвала этот факт очень важным, потому что дополнительные процедуры не проводят просто так.

«Если бы дело шло к формальному подтверждению прежних выводов, в этом не было бы необходимости», — объяснила она.

Адвокат предположила, что сторона защиты артистки будет продолжать отстаивать линию о ее уязвимом состоянии в момент заключения сделки, а также на якобы не проявленной Лурье должной осмотрительности.

«За прошедший период с человеком могло произойти что угодно, и формальный подход здесь недопустим», — подчеркнула Еременко.

По ее словам, суд будет заново взвешивать все факты, экспертизы и поведение сторон, поэтому грядущее заседание не стоит считать простой формальностью.

Ранее психологическая экспертиза показала, что мошенники смогли обмануть Долину благодаря ее психологическим особенностям. К ним специалисты отнесли выраженные ценности безопасности, личностные черты, образ мышления и возрастную группу.