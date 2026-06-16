Адвокат назвал аргумент для возбуждения нового дела о гибели группы Дятлова

Адвокат родственников погибших на перевале Дятлова Евгений Черноусов рассказал, что уголовного дела о гибели группы Игоря Дятлова фактически не существовало. Об этом он заявил NEWS.ru .

Адвокат проработал 30 лет в системе МВД. По его словам, прокуратура в 1959 году фактически скрыла преступление, а не просто нарушила процедуру.

«В 1959 году уголовным считалось то дело, которое было зарегистрировано прокуратурой или МВД, КГБ, в данном случае — прокуратурой Свердловской области. Здесь же порядковый номер дела не был проставлен — я вам точно могу сказать, что такого не могло быть ни в 1959 году, ни в настоящее время», — подчеркнул он.

Черноусов отметил, что в то время была только имитация возбуждения уголовного дела. Он предположил, что такая команда поступила от высших партийных органов в Москве.

Адвокат пояснил, что следователи сами не рискнули бы имитировать возбуждение уголовного дела. При отсутствии подозреваемых расследование должны были приостановить, а не прекращать из-за отсутствия состава преступления.

Родственники погибших членов тургруппы Дятлова планируют добиться возбуждения нового уголовного дела, а также потребовать от федеральных телеканалов прекращения показа передач с теориями о гибели группы, которые не соответствуют действительности.