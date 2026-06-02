Родственники туристов из группы Дятлова потребовали возобновить расследование

Родственники членов туристической группы Игоря Дятлова, погибших на горе в Свердловской области в 1959 году, планируют добиться возбуждения нового уголовного дела. Об этом сообщил ТАСС .

Адвокат Евгений Черноусов отметил, что по делу провели вскрытие девяти тел погибших туристов и прочие судебно-медицинские экспертизы.

«К актам вскрытия в обязательном порядке прилагаются химические экспертизы и гистология. Они не приложены. Значит, они не проведены», — заявил правозащитник.

Черноусов считает, что указанные экспертизы могут подтвердить возможную причину гибели туристов. По его словам, родные погибших потребуют от федеральных телеканалов прекратить показ передач с теориями о гибели группы, не соответствующими действительности.

Ранее на месте гибели туристов на перевале Дятлова обнаружили гильзы от крупнокалиберной винтовки.