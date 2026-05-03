Адвокат напомнила об уголовной ответственности за осквернение георгиевской ленты

За осквернение георгиевской ленты суд может назначить гражданину наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. Об этом ТАСС заявила адвокат Наталья Малиновская.

За осквернение символа полагается ответственность в виде штрафа до трех миллионов рублей, обязательных работ до 360 часов, исправительных работ до года или принудительных работ до трех лет.

За преступление, совершенное группой лиц с использованием средств массовой информации интернета размеры штрафа и наказания увеличиваются. Малиновская уточнила, что за это могут отправить в тюрьму на срок до пяти лет.

У правоохранителей также могут возникнуть вопросы к тем, кто размещает символ на ошейниках собак, ручках машин и на одежде ниже уровня локтя.

«Такое ношение ленты еще не означает осквернения», — уточнила юрист.

Также георгиевскую ленту нельзя использовать в коммерческих целях и размещать на товарах массового потребления.