Адвокат Масалова рассказала, что семейный киднеппинг не является преступлением

В России судебные решения о месте жительства ребенка часто не исполняются длительное время. Адвокат по алиментам и семейным спорам Олеся Масалова рассказала изданию «Поясним за Тагил» , почему судебные приставы не всегда готовы к таким делам и какие проблемы существуют в системе исполнения решений.

Одной из главных причин является отсутствие специальной подготовки у приставов, работающих с детьми. По словам адвоката, они действуют по тем же правилам, что и при взыскании долгов или исполнении имущественных споров.

Также проблемой является мягкая ответственность за неисполнение судебных решений. Штрафы составляют всего несколько тысяч рублей и не становятся серьезным стимулом для соблюдения решения суда.

Масалова отметила, что сегодня нет уголовной ответственности за удержание собственного ребенка вопреки судебному акту.

По мнению адвоката, системе не хватает независимого представителя интересов ребенка, который не был бы связан ни с матерью, ни с отцом. Она также указала на необходимость более активного применения медиации в семейных конфликтах и проведения повторных психологических экспертиз.