Адвокат Гридин посоветовал запросить кредитную историю при оформлении займа мошенниками
Если человек обнаружил, что на его имя оформлен кредит, который он не брал, необходимо действовать оперативно. Об этом рассказал адвокат Алексей Гридин в беседе с «Газетой.ru».
По его словам, мошенники могут использовать скан паспорта, взломанный аккаунт на «Госуслугах» или данные, украденные из баз.
Специалист посоветовал зафиксировать все обстоятельства: скриншоты, СМС, выписки, свидетели. Также важно запросить кредитную историю через «Госуслуги», чтобы выяснить детали выдачи займа.
Следующий шаг — подача заявления в полицию и обращение в банк. Необходимо потребовать аннулировать договор, ссылаясь на статью 820 ГК РФ, добавило ИА НСН.