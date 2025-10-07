Адвокат Филиппова посоветовала в суде добиваться компенсации за сорванный отпуск из-за ошибки в загранпаспорте

Если в загранпаспорте найдены ошибки или опечатки, документ по закону считается недействительным. При выявлении ошибки на границе пограничники не разрешат выезд, изымут паспорт и вручат акт об изъятии. Об этом рассказала адвокат МКА «Корпорация адвокатов Москвы» Евгения Филиппова в разговоре с MIR24.TV .

По словам специалиста, для исправления ошибки необходимо обратиться в отделение МВД, где был получен паспорт. На исправление потребуется пять рабочих дней.

Если ошибка допущена не по вине заявителя, повторная подача документов и оплата госпошлины не нужны. Если же ошибка возникла из-за неправильных данных, указанных самим заявителем, потребуется оформление нового загранпаспорта с повторной оплатой госпошлины.

В случае, если ошибка допущена по вине МВД, гражданин может обратиться в суд с требованием о возмещении убытков — стоимости билетов, тура и морального вреда. Судебная практика чаще всего встает на сторону граждан.

Попытка незаконного пересечения границы не будет применена в качестве обвинения, так как ошибки в документах не подпадают под определение незаконного пересечения границы согласно пункту 1 статьи 322 УК РФ и пункту 1 статьи 18.1 КоАП РФ, заключила Филиппова.