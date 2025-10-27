Адвокат Емельянов оценил инициативу об ужесточении наказания за кражу средств с банковских счетов пенсионеров

Адвокат по уголовным и гражданским делам Дмитрий Емельянов в беседе с «Москвой 24» прокомментировал инициативу ЛДПР ужесточить наказание за мошенничество и кражу средств с банковских счетов пенсионеров и предпенсионеров. Он отметил, что необходимо уточнить критерии беспомощности.

По его словам, все стареют по-разному, и возраст не всегда является признаком беспомощности. Суд оценивает конкретные обстоятельства дела. Дмитрий Емельянов подчеркнул, что нужно учитывать умысел обмана пожилого человека.

Адвокат добавил, что сейчас за мошенничество по статье 159 УК могут лишить свободы на срок до 10 лет, но часто назначаются и условные сроки, если ущерб небольшой и нет рецидива.