Адвокат Данильченко сообщила, что потеря паспорта грозит административной ответственностью

Потеря паспорта грозит административной ответственностью в виде небольшого штрафа или предупреждения, предупредила юрист Виктория Данильченко в комментарии NEWS.ru . Чтобы избежать проблем, россиянин обязан своевременно уведомлять компетентные органы о потере важного документа.

Основной документ каждого гражданина РФ — паспорт, и обязанность сохранять его сохранность лежит на каждом гражданине. Закон обязует немедленно сообщать о пропаже паспорта в территориальное подразделение МВД, а взамен человеку выдаётся уведомление, которое пригодится при восстановлении потерянного документа.

Процедура замены начинается с обращения в соответствующий государственный орган, где после подтверждения факта утраты паспорта начинается подготовка новой документации. Помимо стандартных процедур, существуют варианты подачи документов через доверенных лиц или специальные сервисы, позволяющие восстановить паспорт без личного присутствия владельца, что облегчает процесс восстановления паспорта, если личные визиты затруднительны.