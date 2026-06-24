Адвокат Бутов подчеркнул важность юридической помощи при сделках с недвижимостью

Адвокат Петр Бутов подчеркнул в беседе с argumenti.ru , что юридическая помощь необходима при проведении любых сделок. Это особенно актуально для договоров купли-продажи недвижимости.

По словам эксперта, в некоторых случаях для обеспечения безопасности сделки требуется привлечение специалиста. Например, при продаже квартиры продавец может предложить занизить стоимость в договоре, чтобы избежать налогов.

Адвокат отметил, что без юридической подстраховки покупатель рискует потерять значительную часть средств, если сделка будет признана недействительной, добавил «Ридус».