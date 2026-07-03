Адвокат Борзенко рассказала о налоговых последствиях при продаже личных вещей

Адвокат Надежда Борзенко рассказала RT о налоговых последствиях при продаже личных вещей. По ее словам, важно учитывать срок владения имуществом и другие обстоятельства.

Борзенко пояснила, что согласно пункту 17.1 статьи 217 Налогового кодекса России, доходы от продажи имущества, находившегося в собственности более трех лет, освобождаются от налогообложения. Это касается мебели, бытовой техники, электроники, одежды и других вещей, приобретенных для личного пользования. В таком случае гражданину не нужно платить НДФЛ и представлять декларацию 3-НДФЛ, написали «Известия».

Если имущество находилось в собственности менее трех лет, обязанность по уплате НДФЛ может возникнуть, когда вещь продана дороже, чем была куплена. Налоговую базу можно уменьшить, подтвердив расходы на покупку или воспользовавшись имущественным налоговым вычетом до 250 тысяч рублей за налоговый период.

Юрист подчеркнула, что даже если после применения вычета налог к уплате отсутствует, при наличии обязанности задекларировать доход нужно подать декларацию по форме 3-НДФЛ. Она также предупредила, что регулярная продажа вещей с целью получения прибыли может быть признана предпринимательской деятельностью, независимо от того, через какую площадку совершаются сделки.