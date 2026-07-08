Адвокат Борзенко назвала незаконным требование продавца оплатить товар без сдачи

В беседе с RT адвокат Надежда Борзенко рассказала, что продавцы не имеют права требовать от покупателей оплаты без сдачи или самостоятельного размена крупных купюр.

По словам эксперта, такие ситуации часто возникают в небольших магазинах, киосках и на рынках, но обязанность обеспечить возможность расчета лежит на продавце.

«Продавец не вправе произвольно отказывать покупателю в продаже товара только потому, что в кассе нет подходящей суммы для сдачи», — объяснила специалист.

Также она напомнила о пункте 2 статьи 16 Закона РФ «О защите прав потребителей», который запрещает отказывать потребителю в заключении договора или ставить приобретение товара в зависимость от обстоятельств, не связанных непосредственно с самим товаром.