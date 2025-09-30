Адвокат Беспалова напомнила, что подарок для учителя не должен быть дороже трех тысяч рублей

В преддверии Дня учителя, который отмечается 5 октября, родители задумываются о том, какие подарки можно вручить педагогам. В России существуют законодательные ограничения на стоимость подарков для работников образовательных учреждений. О нем напомнила адвокат, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов «М-ПАРТНЕРС» Екатерина Беспалова в беседе с сайтом KP.RU .

Как отметила эксперт, согласно статье 575 Гражданского кодекса России, допускается дарение только «обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей». При выборе презента эксперт посоветовала ориентироваться на традиции и общепринятые знаки внимания. Цветы, книги, канцелярские принадлежности, сладости и недорогие сувениры считаются приемлемыми подарками. А вот предметы роскоши и алкоголь лучше не дарить.

Если учителю все же вручили дорогой подарок, Беспалова рекомендовала вежливо отказаться или, если подарок уже принят, сообщить об этом руководству и передать подарок образовательному учреждению. Также педагог может выкупить подарок за собственные деньги.