Адвокат Беспалова напомнила, что подарок для учителя не должен быть дороже трех тысяч рублей
В преддверии Дня учителя, который отмечается 5 октября, родители задумываются о том, какие подарки можно вручить педагогам. В России существуют законодательные ограничения на стоимость подарков для работников образовательных учреждений. О нем напомнила адвокат, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов «М-ПАРТНЕРС» Екатерина Беспалова в беседе с сайтом KP.RU.
Как отметила эксперт, согласно статье 575 Гражданского кодекса России, допускается дарение только «обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей». При выборе презента эксперт посоветовала ориентироваться на традиции и общепринятые знаки внимания. Цветы, книги, канцелярские принадлежности, сладости и недорогие сувениры считаются приемлемыми подарками. А вот предметы роскоши и алкоголь лучше не дарить.
Если учителю все же вручили дорогой подарок, Беспалова рекомендовала вежливо отказаться или, если подарок уже принят, сообщить об этом руководству и передать подарок образовательному учреждению. Также педагог может выкупить подарок за собственные деньги.