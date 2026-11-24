Подача заявления на загранпаспорт через «Госуслуги» помогает избежать ошибок, однако не сокращает установленные законом сроки оформления. Об этом сайту Life.ru сообщил адвокат Андрей Алешкин.

Юрист напомнил, что при обращении по месту постоянной регистрации документ оформляют до одного месяца, а в другом регионе процедура занимает до трех. Личный визит в миграционное подразделение МВД также не ускорит выдачу, но позволит на месте прояснить спорные моменты.

Получить загранпаспорт всего за три рабочих дня возможно только в исключительных случаях: при необходимости экстренного лечения за границей, тяжелой болезни или смерти близкого родственника. Все эти основания требуется подтвердить документально. Алешкин посоветовал проверять срок действия паспорта заранее, а не перед покупкой билетов.