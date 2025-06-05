Адреса бомбоубежищ появятся на «Госуслугах»

Россияне смогут узнать адрес ближайшего бомбоубежища в своем личном кабинете на портале «Госуслуги». Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на заявление замдиректора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Сергея Старовойтова.

«Каждый гражданин сможет зайти в личный кабинет на „Госуслугах“, нажать на специальную вкладку и посмотреть, к какому убежищу он приписан, куда ему идти в случае чрезвычайной ситуации», — рассказал он.

Кроме того, планируется разместить информацию и о местах сбора в случае объявления эвакуации.

Систему уже апробировали в Курской и Белгородской областях. До конца этого года она может заработать по всей стране. Пока регионы заполняют «цифровые контуры» всеми необходимыми сведениями.

Ранее МЧС запросило 155 миллиардов рублей на восстановление всех убежищ и укрытий на территории России, сообщило издание Ura.ru.