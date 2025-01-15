«Адаптируюсь». Выжившего в авиакатастрофе под Актау россиянина выписали из больницы

Пострадавшего в авиакатастрофе под Актау екатеринбуржца выписали из больницы

Выжившего при крушении азербайджанского самолета под Актау жителя Екатеринбурга выписали из больницы. Субхонкул Рахимов рассказал 360.ru, как проходит его восстановление.

По словам мужчины, он чувствует себя хорошо, врачи разрешили ему отправиться домой. Произошедшие события повлияли на его отношение к жизни — сменились приоритеты.

«Адаптируюсь потихоньку. Хочется заняться собой и семьей», — сказал Рахимов.

Житель Екатеринбурга считает, что ему помог спастись Бог. День авиакатастрофы он теперь называет своим вторым днем рождения.

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился 25 декабря 2024 года на территории Казахстана. Погибли 38 человек. Черные ящики воздушного судна отправили в Бразилию для изучения специалистами.