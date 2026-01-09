Адаптацию можно сделать мягкой. Пять советов для подготовки к выходу на работу

После долгих праздников возвращению к работе может сопутствовать усталость, снижение концентрации и легкий стресс. О том, как плавно влиться в рабочий ритм, рассказал врач-терапевт Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Иван Еременко.

Он посоветовал наладить режим сна за несколько дней до окончания праздников.

«Например, если вы обычно встаете в 08:00, за пару дней до выхода можно вставать в 08:15 — 08:30. Это помогает циркадным ритмам восстановиться, и утреннее пробуждение будет легче», — отметил врач.

Специалист также рекомендовал не забывать о небольшой физической нагрузке: утренней зарядке, растяжке или 10-15 минутной прогулке. Помочь с адаптацией к выходу на работу также поможет изменение меню. В рацион следует включить завтрак с белками, клетчаткой и сложными углеводами. В качестве примера Еременко привел овсянку с ягодами и орехами и омлет с овощами.

Поддержит концентрацию и питьевой режим — в день необходимо пить около двух литров жидкости, однако переизбытка кофеина следует избегать.

«Важна и психологическая подготовка. В течение дня включайте короткие практики релаксации: дыхательные упражнения 2-3 минуты, мини-медитации или просто паузы для разминки и легкого отдыха», — добавил врач.

Также он призвал заранее обсудить с коллегами предстоящие проекты и составить список задач. Начинать лучше с наиболее приоритетных, а менее критичные оставлять на вторую половину дня.