Несовершеннолетнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова, секретаря Совбеза региона Адама Кадырова, наградили второй за 10 дней медалью ОМОН. Об этом сообщил ЧГТРК «Грозный» .

Кадыров-младший получил медаль подразделения «Ахмат-Крепость» за помощь в выполнении боевых задач. Поводом к награждению 17-летнего молодого человека стал весомый вклад в развитие подразделений Росгвардии.

Награду Адаму Кадырова вручал двоюродный брат чеченского лидера, глава подразделения «Ахмат-Крепость» Абдул-Керим Кадыров. Ранее 12 мая Адаму Кадырову также вручили медаль к 25-летию ОМОН «Ахмат-Грозный».

В апреле Кадыров-младший занял пост секретаря Совета безопасности Чечни. В должности он сменил двоюродного брата — Хамзата Кадырова.

До прихода в Совбез региона Адам Кадыров курировал структуры республиканского главка МВД и университет спецназа в Гудермесе, а также трудился руководителем службы безопасности отца.