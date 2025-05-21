Несовершеннолетнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова, секретаря Совбеза региона Адама Кадырова, наградили второй за 10 дней медалью ОМОН. Об этом сообщил ЧГТРК «Грозный».
Кадыров-младший получил медаль подразделения «Ахмат-Крепость» за помощь в выполнении боевых задач. Поводом к награждению 17-летнего молодого человека стал весомый вклад в развитие подразделений Росгвардии.
Награду Адаму Кадырова вручал двоюродный брат чеченского лидера, глава подразделения «Ахмат-Крепость» Абдул-Керим Кадыров. Ранее 12 мая Адаму Кадырову также вручили медаль к 25-летию ОМОН «Ахмат-Грозный».
В апреле Кадыров-младший занял пост секретаря Совета безопасности Чечни. В должности он сменил двоюродного брата — Хамзата Кадырова.