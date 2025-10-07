Адам Кадыров открыл названный в честь него спорткомплекс в Чечне

Сын главы Чечни Адам Кадыров принял участие в торжественном открытии спортивного комплекса, носящего его имя, в селе Гвардейское Надтеречного района республики. Об этом сообщил глава администрации муниципалитета Хамзат Хасанов .

Он опубликовал видео с мероприятия, на котором видно, как Адам Кадыров перерезает красную ленту в новом здании с вывеской Dustum. Это позывной главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, который он передал сыну. Адам использует имя во всех своих социальных сетях.

Глава администрации района подчеркнул, что сам спортивный комплекс Dustum будет носить имя Адама Кадырова. Хасанов пояснил, что новая площадка предназначена для занятия всеми видами единоборств, функционального и силового тренинга.

«Спорт — это лучшая профилактика любых негативных явлений в молодежной среде. Открывая такие современные комплексы, мы выполняем заветы первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. Он всегда говорил, что нам нужна думающая, здоровая телом и духом молодежь», — подчеркнул глава Надтеречного района.

В конце сентября Рамзан Кадыров назначил сына Адама ответственным за сбор имущественных налогов с муниципальных организаций. Сейчас молодой человек занимает пост помощника главы региона, а также руководителя Совета безопасности республики.