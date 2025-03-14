«Абсолютная дичь». Милонов объяснил рост спроса на астрологов весенним обострением

Спрос на астрологов в начале марта значительно вырос, как и цены на их услуги. Своим мнением о том, с чем может быть связан этот тренд, рассказал 360.ru депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Неудивительно, что в марте всплеск интереса к астрологии. Это связано, конечно, с сезонными обострениями психиатрических заболеваний, как у самих астрологов, так и у клиентов. Потому что если человек в здравом рассудке, он ни с какими астрологами общаться не будет, потому что понимает, что это абсолютная дичь», — заявил собеседник 360.ru.

Он назвал общение с астрологами негигиеничным, а их самих — мошенниками.

Ранее коллега Милонова Нина Останина рассказала, что в Госдуму внесли проект, запрещающий рекламу нумерологов, гадалок и экстрасенсов.

Такая мера, по ее словам, позволит оградить людей от мошенников. При этом она подчеркнула, что запрещать самих самозваных провидцев и «сжигать ведьм на кострах» никто не собирается.