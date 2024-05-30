Абонент в опасности. Старые сим-карты стали оружием в руках мошенников

Аналитик Ульянов: нужно всегда привязывать все аккаунты к новым номерам

Мошенники придумали новую схему для получения личных данных россиян. Аферисты для этого используют старые сим-карты, поступившие в повторную продажу, сообщило РИА «Новости» . Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал 360.ru, как себя обезопасить.

Если человек понимает, что больше не будет пользоваться своей сим-картой или потерял ее, лучше сразу же открепить от номера свои аккаунты.

Проблема может оказаться в том, что мы не можем просто так взять и открепить — всегда должен быть привязан какой-то номер. В большинстве сервисов нельзя сделать так, чтобы аккаунт существовал сам по себе. Это создает вот эту самую уязвимость для вот подобного рода угроз.

Привязка номера нужна, например, для восстановления данных. Поэтому аккаунты важно привязывать к новой сим-карте. Но есть один нюанс, в тех же картах лояльности магазинов не поменять номер. Об этом можно даже не вспомнить.

«Так или иначе остаются сервисы, которые привязаны к телефонным номерам, которые неактуальны», — пояснил эксперт.

Номер забирают

Если перестать пользоваться номером, то его может отключить оператор связи, а затем выставить на продажу. Теоретически возможно, что другой человек, купивший его, получает доступ к привязанным ранее туда сервисам. И новый владелец сможет заходить в эти аккаунты.