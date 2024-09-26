Абхазия ратифицировала соглашение о взаимном признании судебных решений с РФ

Депутаты парламента Абхазии завершили процесс ратификации соглашения с Россией о взаимном признании и исполнении судебных и арбитражных решений по экономическим делам. Об этом сообщил «Sputnik Абхазия» .

Соглашение предусматривает взаимное исполнение вступивших в законную силу решений по спорам, возникающим в ходе предпринимательской деятельности.

Заявители могут обратиться в суд в соответствии с законодательством той страны, к которой он относится. В следующей статье уточнили, что при рассмотрении заявления суд запрашиваемой стороны не будет пересматривать данные решения по существу.

Министр юстиции Абхазии Анри Барциц отметил, что соглашение окажет поддержку местным предпринимателям. Барциц подчеркнул, что такая практика распространена по всему миру, особенно в условиях международной торговли.

Ранее в Госдуму внесли проект ратификации договора о сотрудничестве с Южной Осетией. Договор предусматривает расширение сотрудничества в военно-технической сфере.