Госдума рассмотрит проект ратификации договора между Россией и Южной Осетией в оборонной сфере. Документ разместили в электронной базе нижней палаты российского парламента.

«Договор направлен на углубление сотрудничества в военно-технической сфере», — отметили в проекте.

Сотрудничество может включать совместную разработку и модернизацию военной техники, обмен опытом и поставки оборудования.

Стороны подписали договор в Цхинвале 23 августа 2023 года. Проект ратификации в Госдуму внес президент Владимир Путин. Дополнительных бюджетных ассигнований принятие законопроекта не потребует.

Ранее заместитель главы абхазского МИД Одиссей Бигвава рассказал, что Россия защитила народ Южной Осетии, когда в 2008 году признала ее независимость и суверенитет.

По его словам, благодаря российской поддержке импульс для утверждения на мировой арене также получила Абхазия. По примеру России государство признали ряд стран, входящих в ООН.