А соседей спросили? Россиянам рассказали о правилах сдачи жилья в аренду

Депутат Кошелев: согласие соседей на сдачу квартиры в аренду не требуется

Письменное согласие соседей на сдачу квартиры в аренду по закону не требуется, но есть несколько условий. Об этом РИА «Новости» рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«На сегодняшний день закон не обязывает собственника жилья получать письменное согласие соседей для сдачи квартиры в аренду — ни долгосрочной, ни посуточной», — подчеркнул парламентарий.

Но несколько условий соблюдать придется. Главное — не нарушать права и интересы соседей. Квартиранты не должны шуметь, мусорить в подъезде и мешать другим жителям.

Также важно следить за порядком в местах общего пользования. Кроме того, в квартире нужны счетчики на воду, электричество и газ — для правильных расчетов за коммуналку.

«Если соседи докажут в суде, что сдача квартиры систематически нарушает их права: постоянный шум, толпы незнакомцев, мусор на лестничной клетке, — суд может запретить сдавать это жилье в таком формате», — заключил Кошелев.

Так что формально разрешение не нужно, но за порядок отвечать все равно придется.

Ранее пенсионерам рассказали, как сдача жилья в аренду может повлиять на меры финансовой поддержки.