А родители куда смотрят? Идею о входе в интернет по паспорту раскритиковали

Юрист Курочкин: продвинутых подростков не остановит доступ в Сеть по паспорту

В России предложили внедрить обязательную идентификацию по паспортным данным для доступа к взрослому онлайн-контенту. Эксперт по кибербезопасности, юрист Алексей Курочкин заявил в беседе с 360.ru, что ограничения не подменят ответственности родителей.

По его словам, технически ограничить посещение школьниками сайтов для взрослых можно, используя, например, привязку аккаунтов к «Госуслугам».

«Наверное, это правильно было бы сделать, но есть же западные ресурсы, которые тоже не остаются без внимания у подростковой аудитории. Там никто паспорт не потребует», — напомнил эксперт.

Он обратил внимание, что современная продвинутая молодежь найдет способы входить на сайты с контентом 18+ по родительским аккаунтам.

«Никакие запреты не подменят ответственность родителей, которые должны контролировать интересы своих детей и воспитывать правильное отношение к информации, предназначенной для взрослой аудитории», — резюмировал Курочкин.

В середине октября глава OpenAI Сэм Альтман анонсировал добавление эротики в ChatGPT.