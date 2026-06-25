«7Дней.ru»: скошенную траву можно использовать для компостирования и мульчирования

После стрижки газона или прополки грядок дачники часто сталкиваются с вопросом, что делать со скошенной травой. Существует несколько эффективных способов использовать траву на благо участка, сообщил «7Дней.ru» .

Один из них — компостирование Чтобы получить полезное удобрение, свежую зелень, богатую азотом, нужно комбинировать с углеродистыми компонентами (сухой листвой, измельченными ветками, соломой или опилками) в пропорции один к двум.

Кроме того, можно использовать траву для мульчирования посадок. Растительный слой удерживает влагу в земле, сдерживает сорную траву и спасает корни от зноя. Перед укладкой зелень нужно подсушить на солнце несколько часов.